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परेशानी:आज शहर की कोसी फीडर और न्यू फीडर से बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी

मधुबनी2 दिन पहले
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शहर के कोसी फीडर की बिजली आज सुबह 10 बजे से शाम के 4बजे तक बाधित रहेगी। बिजली बाधित रहने के पीछे पोल खड़ा करने का किया जाना बताया गया है। यह कार्य पार्वती टोल व सपता यादव टोल के बीच होगा। वही न्यू फीडर की बिजली दोपहर 3 से 4 बजे तक बाधित रहेगी। यहाँ भी अव तारा व महिला कांलेज रोड़ में पोल खड़ा करने का कार्य किया जाएगा। उक्त जानकारी जेई अभिषेक रंजन ने दी।

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