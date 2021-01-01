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कार्रवाई:धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं पेड़, वन विभाग नहीं कर रहा है कार्रवाई

मधुबनी5 घंटे पहले
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पंडौल प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों समेत सकरी पंडौल और भगवतीपुर के कई इलाकों में हरित वृक्ष को काटने और बेचने का गोरखधंधा जोर शोर से जारी है। खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में बिरौल, भगवतीपुर, नाहर सकरी, भवानीपुर और सागरपुर में दिन के उजाले में हरे वृक्ष को काटने का काम चलता है जबकि रात के अंधेरे में उसे आरा मील और लकड़ी के व्यापारियों तक पहुंचाया जाता है। लकड़ी के माफिया का मनोबल ऐसा है की प्रतिबंधित वृक्ष को भी काटने से नहीं चुकते। आश्चर्यजनक बात है कि सड़क किनारे वर्षों पुराने वृक्ष हो या नए वृक्ष, इसे काटा जाता है लेकिन वन विभाग के कान तक ख़बर नहीं पहुंचती और ना ही विभाग का कोई कर्मी ही वहां पहुंचता है जो विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। सकरी नवादा निवासी मो. तमन्ना कहते है दो साल पूर्व सड़क किनारे दो दर्जन से अधिक महंगे वृक्ष थे मगर आज एक भी नहीं बचा है।

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