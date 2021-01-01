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कार्ययाेजना:5 साल से ऊपर के सभी दिव्यांगों का बनेगा यूडी आईडी कार्ड, आज से 25 फरवरी तक प्रखंडों में शिविर का किया जाएगा आयोजन

मधुबनी5 घंटे पहले
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  • शिविर को सफल बनाने के लिए आयोजित बैठक में विस्तार से किया गया विचार-विमर्श

1 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित होने वाले यूडी आईडी शिविर के सफलता को लेकर जिला स्तरीय दिव्यांगजन समूह की बैठक गूगल मीट पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष फूल बाबू ने की। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य सचिव मुकेश पंजियार ने भाग लिया, साथ ही जिला के सभी प्रखंडों के दिव्यांगजन समूह के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में भाग लेने वाले डीपीजी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष फुल बाबू ने कहा कि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा जिला के सभी प्रखंडों में यूडी आईडी का शिविर आयोजित किया जा रहा है जो 1 फरवरी से 25 फरवरी तक रहेगा। शिविर में 5 साल से ऊपर के सभी दिव्यांगों का यूडी आईडी कार्ड बनेगा।

दिव्यांगाें काे देश में हर स्तर पर मिलेगा लाभ

राज्य सचिव मुकेश पंजियार ने कहा कि यूडी आईडी कार्ड दिव्यांगजनों का अपना आधार कार्ड है और सभी दिव्यांगों को यूडी आईडी कार्ड बनवा लेना चाहिए। ताकि वह अपने दिव्यांगता का लाभ देश स्तर पर ले सके। इसमें एक जरूरी फायदा यह है कि आप इसे समय पर सुधार ही करवा सकते हैं। वहीं, जरूरी है कि सभी दिव्यांग शिविर में भाग लेकर अपना यूडी आईडी कार्ड बनवा लें। इसके अलावा सीएससी सेंटर, बुनियाद केंद्र अथवा स्वयं से भी स्वाबलंबन वेबसाइट पर जाकर यूडी आईडी कार्ड बना सकते हैं। बैठक में बाबूबरही प्रखंड से अमर बिहारी, रहिका प्रखंड से अशोक यादव, खजौली प्रखंड से संजय भंडारी, बेनीपट्टी प्रखंड से मोहम्मद इमरान और नरेंद्र कुमार दत्ता, मधवापुर प्रखंड से राधे पासवान, खुटौना प्रखंड से मोहम्मद हैदर, कलुआही प्रखंड से श्रवण कुमार व शंभू पूर्वे, हरलाखी प्रखंड से रघुनाथ झा और बासोपट्टी प्रखंड से संजय कुमार चौधरी ने हिस्सा लिया।

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