पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पुलिस काे सौंपा:ग्रामीणों ने चोर को रंगेहाथ दबोचा, पुलिस काे सौंपा

मधुबनी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शनिवार की रात जमैला गांव में ग्रामीणों के चोर को रंगेहाथ दबोचा है। जमैला गांव रूद्रपुर थाना अन्तर्गत है। ग्रामीणों के मुताबिक रात करीब 11 बजे चोर गांव के राम किसुन राम के घर में घुसने का प्रयास कर रहा था। संयोग से गृहस्वामी की नींद खुल गई और वह हल्ला करने लगे। इससे लोग जुट गए और खदेड़ कर चोर को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने जमकर चोर की धुनाई भी कर दी। चोर के पास से मास्टर चाबी, चाकू और कई मोटर खोलने वाली रिंच भी बरामद की गई। स्थानीय मुखिया राजेश मिश्रा के पहुंचने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। रुद्रपुर थाना के एएसआई संतोष पाल के हवाले चोर को कर दिया गया। चोर अंधराठाढ़ी थाना के मदना का निवासी वसीम लहेरी बताया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser