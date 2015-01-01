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मतदान:ईवीएम में खराबी के कारण एक घंटे से अधिक समय तक बाधित रहा मतदान

मधुबनीएक घंटा पहले
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32-बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शनिवार को तीसरे व अंतिम चरण के बिहार विधानसभा चुनाव काे लेकर मतदान चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। मतदाताओं ने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के सभी 440 बूथों पर शांतिपूर्ण व उत्साहित रूप से मतदान किया। सभी बूथों पर मॉक पोल के बाद निर्धारित समय सुबह के 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। सुबह के 7 से 9 बजे के बीच मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की लंबी लाइन लगी रही। इसके बाद शाम तक फिर दोबारा मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन नहीं लगी और छिटपुट रूप से मतदाता आते रहे और वोट डालते रहे। चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त व स्वच्छ रूप से संपन्न कराने के लिए सभी बूथों पर कड़ी प्रशासनिक चौकसी रही।

क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या बूढ़े और क्या दिव्यांग, सबों ने लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में भाग लेकर उत्साहित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खासकर पहली बार वोट डालने वाली युवतियों व युवकों में खासा उत्साह का माहौल बना रहा। क्षेत्र के शिवनगर स्थित बूथ संख्या 31 पर गले में उत्तरी पहनकर पहुंचे वासुकीनाथ झा ने मतदान करने के बाद बताया कि कर्म के साथ ही मतदान करना भी उनके लिए प्रधान है। दरअसल, वासुकीनाथ झा मातृशोक से गुजर रहे हैं। क्षेत्र के दामोदरपुर स्थित मतदान केंद्र संख्या-47 पर ईवीएम मशीन में दो-दो बार खराबी आई।

इसके कारण इस बूथ पर करीब 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। इसकी सूचना मोबाइल से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी व निवर्तमान विधायक भावना झा ने बेनीपट्टी के एसडीओ सह आरओ अशोक कुमार मंडल को दी। तत्पश्चात खराब ईवीएम को ठीक कराकर मतदान प्रारंभ कराया गया। क्षेत्र के करही स्थित मतदान केंद्र संख्या-120 पर ईवीएम में खराबी के कारण करीब एक घंटे से अधिक समय तक मतदान बाधित रहा। हालांकि, बाद में इसको ठीक कर दिया गया।

एसडीओ सह आरओ अशोक कुमार मंडल, डीएसपी अरुण कुमार सिंह, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, पुलिस इंस्पेक्टर सह बेनीपट्टी थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह, अरेर थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार आदि बेनीपट्टी के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। क्षेत्र के सभी 440 मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं को प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग व हाथों को सेनेटाइज कर ही अंदर प्रवेश करने दिया गया। बसैठ स्थित मतदान केंद्र संख्या-12 पर एमएलसी डॉ. दिलीप कुमार चौधरी ने सपरिवार मतदान किया। वहीं अरेर स्थित बूथ संख्या 184 पर ई. नवीनचंद्र झा ने मतदान किया। कोरोना काल का मतदाताओं के ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिला।

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