पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आयोजन:आज कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन

मधुबनीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

बालकों से जुड़े अधिनियम पर रविवार को शहर के डीआरडीए सभागार में एक दिवसीय जागरुकता व संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला का उद्घाटन जिला जज आरपी तिवारी करेंगे। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर आयोजित कार्यशाला में लोगों को जेजे एक्ट व पॉक्सो अधिनियम के तहत बालकों की सुरक्षा, संरक्षण सहित अन्य पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी। जिला जज के साथ प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी, एडीजे प्रथम इशरतुल्लाह आदि संबोधित करेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें