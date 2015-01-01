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नुकसान:दो घरों में आग लगने से लाखों का नुकसान

मोरवाएक घंटा पहले
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प्रखंड के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरवा उत्तरी पंचायत वार्ड 12 में दो घरों में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। अग्नि पीड़ित लोगों में संतोष कुमार झा व बटेश्वर कुमार झा बताए गए हैं। दोनों ही परिवार के सभी लोग बुधवार की रात सो गए थे। अचानक घर के पिछवाड़े से आग लगने के कारण चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। जब तक लोग जागे व माजरा समझ कर ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाया गया तब तक संतोष कुमार झा व बटेश्वर झा के घरों में रखे 40 हजार नगदी समेत लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई।

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