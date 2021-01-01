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चुनाव:आदापुर में छह पैक्सों के लिए 130 पर्चे दाखिल किए, सभी वैध मिले

मोतिहारीएक घंटा पहले
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छह पैक्सों में हो रहे चुनाव के लिए कुल 130 अभ्यर्थियों ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। बुधवार को स्क्रूटनी के बाद सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। वहीं बुधवार को अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी थी। इस दौरान किसी भी अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र अवैध नही पाए गए। फलतः सभी आवेदन पत्रों को वैध घोषित कर दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए सहायक निर्वाची पदाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि प्रखण्ड के श्यामपुर, दूबहा, सिरिसिया माल व भैरवा टोला सहित चार पैक्सों के अध्यक्ष पद के लिए 22 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमे सबसे कम भैरवाटोला-चैनपुर पैक्स में पति-पत्नी ही आमने-सामने है।

अगर नामजदगी के पर्चे वापस लेने के अंतिम दी 6 फरवरी तक किसी ने अपना नामांकन पत्र वापस नही लिया तो इस पैक्स का चुनाव दिलचस्प होगा। इस चुनावी मैदान में पूर्व पैक्स अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव के पुत्र राकेश यादव व उनकी पुत्रवधु तथा राकेश यादव की पत्नी रीमा यादव आमने-सामने होगी, हालांकि इसके कम ही आसार नजर आ रहे है। वही, सर्वाधिक नौ अभ्यर्थियों ने श्यामपुर पैक्स के लिए नामांकन पत्र समर्पित किया है, जबकि झिटकहिया, गम्हरियां कला, श्यामपुर, दूबहा, भैरवा टोला व सिरिसिया माल के लिए कुल 108 लोगों ने प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य के लिए नामांकन पत्र डाले हैं। इसके लिए 15 फरवरी को मतदान होगा।

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