पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:सोशल साइट पर हथियार के साथ फोटो शेयर करनेवाले 3 को किया गिरफ्तार

मोतिहारीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • बहास रोड़ के महादेव मंदिर पर बना रहे थे अपराध की योजना

सुगौली थाना क्षेत्र के सुगौली-छपरा बहास रोड़ के महादेव मंदिर के समीप स्थित एक बगीचा से तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से दो देसी कट्‌टा, चार कारतूस व एक अपाची बाइक बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने कई अहम खुलासे किए हैं। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उक्त जानकारी एसपी नवीन चंद्र झा ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए दी।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने पूर्व में भी घटना को अंजाम दिया है। इसकी जांच की जा रही है। साथ ही दूसरे जिला व अन्य थाना से गिरफ्तार बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व उक्त गिरफ्तार बदमाशों के द्वारा सोशल साइट फेसबुक पर हथियार के साथ फोटो शेयर किया गया था। इसके बाद से ही उक्त बदमाशों की तलाश की जा रही थी। बुधवार को गुप्त सूचना मिली थी की बदमाश सुगौली-छपरा बहास रोड़ के महादेव मंदिर के समीप स्थित एक बगीचा में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे हैं। इसके आधार पर टीम का गठन कर छापेमारी की गई। जहां से तीनों बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser