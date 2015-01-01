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पीपराकोठी थाना क्षेत्र की घटना:हरपुर चंवर में मछली मारने के दौरान 3 युवकाें की पानी मेंं डूबकर हो गई मौत

मोतिहारी3 घंटे पहले
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  • पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया

थाना क्षेत्र के हरपुर चंवर में मछली मारने गए तीन युवकों की संदेहास्पद मौत हो गई है। तीनों युवक का शव गुरुवार को पानी में तैरता मिला है। आशंका है कि सभी युवक की मौत पानी में डूबने से हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तीनों बुधवार की रात से लापता थे। गुरुवार को खोजबीन करने के दौरान पास के भकुरहरा चंवर के पानी मेंं तीनों, का शव तैरता मिला। मृतको में उक्त गांव का 18 वर्षीय भरत कुमार, 25 वर्षीय पुत्र गुड्डू कुमार व 17 वर्षीय पुत्र विकेस कुमार बताया जाता है। जहां से शव मिला है वहां बिजली का टूटा तार पानी में गिरा मिला है। जिसकी वजह से लोगों का मानना है कि तीनों की मौत घटना स्थल के निकट बिजली के तार टूट कर गिरने की वजह से पानी में करंट दौड़ जाने से हुई है।

जबकि परिजन पानी में डूबने से उसकी मृत्यु होना बता रहे हैं। तीनों युवक की मौत कैसे हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हीं पता चल सकेगा। तीनों युवक एक ही पट्टीदारी के बताए जाते हैं। शव मिलने की सूचना सुनते ही घटना स्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना पर सदलबल एसआई एकबाली राय घटना स्थल पर पहूंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गये। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा गया है।

कोटवा कदम चौक के पास 3 दिनों से खड़े दूध के टैंकर में मिली युवक की लाश

थाना क्षेत्र के एन एच-27 स्थित कोटवा कदम चौक के समीप गुरुवार को तीन दिनों से खड़े दूध के टैंकर में युवक का लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जब सुबह ग्रामीण टहलने निकले तो देखा कि लगभग तीन चार दिनों से खड़े दूध के टैंकर से दुर्गंध आ रहा है। तब टैंकर का केबिन खोल देखा तो ग्रामीण दंग रह गए टैंकर के अंदर लाश पड़ी था। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को टैंकर से दूर भेज दिया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

9 नवंबर को चालक शिव रंजन टैंकर हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र से बटर लादकर सुपौल सुधा डेयरी के लिए चला था। रास्ता में जंदाहा थाना क्षेत्र से गाड़ी ट्रेसलेस हो गई। इस बाबत कंपनी के सुपरवाइजर समस्तीपुर के मुफ्फसिल थाना के आसिनपुर निवासी कुंदन कुमार ने हाजीपुर के औद्योगिक थाना में गाड़ी के मिसिंग का कंप्लेन दिया था। थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि टैंकर में बटर लदा था। वहीं शव को देखने पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया में हत्या कर गाड़ी में सुला देने की आशंका जाहिर की है।

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