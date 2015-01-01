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मारपीट:चुनावी रंजिश में मारपीट, 6 घायल

मोतिहारी4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के सिंगरहिया में चुनावी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान मिठू तिवारी, प्रह्लाद साह, रामभरोस साह, नारद तिवारी, अवधेश तिवारी, अमित कुमार व निक्कू तिवारी के रूप में की गई हैं। जिसमें गंभीर रूप से घायल मिठू तिवारी, नारद तिवारी व प्रह्लाद साह का इलाज सदर अस्पताल मोतिहारी में चल रहा है। प्रभुनाथ तिवारी द्वारा घोड़ासहन थाने में बुधवार की शाम गांव के ही 10 लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है।

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