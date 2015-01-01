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कोरोना अपडेट:जिले में 7 नए काेराेना मरीज मिले, आंकड़ा 7616

मोतिहारी3 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार को 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों की संख्या 7616 हो गई है। इसमें 7420 संक्रमित पूरी तरह ठीक हो गए हैं। गुरुवार को नए मिले संक्रमितों में मोतिहारी के चार तथा रामगढ़वा, कोटवा व रहमानिया के एक-एक संक्रमित शामिल है। जिले में गुरुवार को कोरोना जांच शिविर में 6532 संदिग्धों की जांच की गई। पुष्टि सिविल सर्जन डॉ. अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने की है।

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