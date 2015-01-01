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कोरोना अपडेट:जिले में कोरोना के 9 नए मरीज मिले

मोतिहारीएक घंटा पहले
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जिले में शनिवार को 9 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों की संख्या 7641 हो गई है। इसमें 7448 संक्रमित पूरी तरह ठीक हो गए हैं। जिले में फिलहाल एक्टिव संक्रमितों की संख्या 157 बताई जा रही है। जिसमें चार को आइसोलेशन वार्ड, 140 को होम आइसोलेट तथा 13 को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। शनिवार को नए मिले संक्रमितों में मोतिहारी के छह, कल्याणपुर के दो व रहमानिया के एक-एक संक्रमित शामिल है। जिले में शनिवार को कोरोना जांच शिविर में 5119 संदिग्धों की जांच की गई। वहीं अब तक 571756 जांच की गई है। अबतक 49 कोरोना मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो चुकी है। जिसमें पूर्वी चंपारण जिले में 36 तथा अन्य जिलों में रजिस्टर्ड 13 कोरोना मरीज शामिल है। पुष्टि सिविल सर्जन डॉ. अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ने की है।

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