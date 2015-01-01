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रंगोली:अभाविप ने केविवि में मनाया दीपोत्सव 5001 दीप जलाकर बनाई रंगोली

मोतिहारी3 घंटे पहले
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  • विश्वविद्यालय परिसर में ‘ॐ’ का आकार बना दीये जलाए गए

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय सभ्यता एवं परिवेश को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के चाणक्य परिसर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। पूरा परिसर 5001 दीपों की रोशनी में नहा उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर (डाॅ) जी गोपाल रेड्डी मौजूद थे। उन्होंने पूर्वजों के प्रकृति संरक्षण के प्रति प्रेम के बारे में बताया एवं प्रकृति संरक्षण एवं कुम्हारों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की गतिविधि की प्रशंसा की।

साथ ही कार्यकर्ताओं की हौसला आफजाई की। इस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में ‘ॐ’ का आकार बना दीए जलाए गए एवं जगह-जगह रंगोली बनाई गई। कार्यक्रम में वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर डॉ त्रिलोचन शर्मा, समाज कार्य विभाग के डॉ एम विजय कुमार शर्मा, सहायक प्रोफेसर अनुपम कुमार वर्मा, भावनाथ पांडे समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी अतिथियों का स्वागत विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष कौशर जहांगीर ने किया। कार्यक्रम का संचालन शोधार्थी अरुण दुबे द्वारा किया गया।

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