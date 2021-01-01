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कार्रवाई:फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल कर्मियों पर कार्रवाई शुरू

मोतिहारीएक घंटा पहले
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जिले के विभिन्न डाकघरों में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल डाककर्मियों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। डाक अधीक्षक रामनाथ शर्मा ने शुरुआत में 26 डाककर्मियों पर आरोप तय किए हैं। श्री शर्मा ने बताया कि सभी आरोपित डाककर्मियों से जवाब मांगा गया है। आरोपी डाककर्मी जिले के विभिन्न डाकघरों में शाखा डाकपाल के रूप में तैनात थे। सभी आरोपी डाककर्मी निलंबित कर दिए गए हैं और बर्खास्तगी को लेकर कार्रवाई चल रही है।

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