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आकर्षण का केंद्र रहा:आदर्श मतदान केंद्र आकर्षण का केंद्र रहा

मोतिहारीएक घंटा पहले
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शहर के सर्किट हाउस स्थित मध्य विद्यालय, लुअठाहां में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र आकर्षण का केंद्र रहा। मतदान के बाद मतदाताओं ने यहां रंगोली आर्ट जोन आदि उपलब्ध सुविधाओं की झलकियां ली। इसमें युवा व बुजुर्ग मतदाता दोनों थे। रंगोली आर्ट जोन के अलावा स्वास्थ्य केंद्र, सहायता केंद्र, प्रतिक्षालय, ग्रीज जोन, जंगल सफारी, सेल्फी प्वाइंट, चाय-पानी, किड्स जोन व दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सुविधाएं मिली। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर समूह में खड़े स्काउट व गाइड एवं एनसीसी कैडेटों ने ड्रम बजाकर मतदाताओं को स्वागत किया। इसके बाद बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सकों ने मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की। फिर मतदाता मतदान के लिए कतारबद्ध लाइन में खड़े हुए। इस बीच मतदाताओं ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा।

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