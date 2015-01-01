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36 घंटे का निर्जला उपवास:शहर में 56 घाटों पर देंगे अर्घ्य; 80%काम पूरा हुआ, बाकी आज होगा

मोतिहारी2 दिन पहले
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  • नहाय खाय के साथ सूर्योपासना का महापर्व छठ शुरू, खरना आज, कद्दू व अरवा चावल से बने भोजन ग्रहण कर व्रतियों ने की पर्व की शुरुआत होगी

जिले में लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ बुधवार से शुरू हो गया। व्रतियों ने नहाय-खाय के साथ पर्व की शुरूआत की। अलस्सुबह पूजा-अर्चना के बाद व्रतियों ने नहाय-खाय में कद्दू व अरवा चावल मिलाकर बनाए गए भोजन को ग्रहण किया। सूर्य षष्ठी व्रत के दूसरे दिन गुरुवार को खरना का अनुष्ठान है। इस दिन व्रती निराहार रहकर सांयकाल गोधूली वेला में नवनिर्मित मिट्टी की चूल्हों पर आम की लकड़ी पर बनी रोटी के साथ साठी का चावल, गाय का दूध व गुड़ से निर्मित खीर एवं केला, सेब व अन्य ऋतुफल से भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सायंकालीन अर्घ्य शुक्रवार को व्रती देंगी। शनिवार को उगते सूरज को सूरज को अर्घ्य देने के साथ पारण कर लिया जाएगा।

इधर, घाटों के साफ-सफाई का कार्य अंतिम चरण में है। शहर में नगर परिषद ने 56 घाटों का चयन छठ पूजा के लिए किया है। इन सभी घाटों की साफ-सफाई नगर परिषद के द्वारा कराई जा रही है। 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है, बाकी काम आज पूरा होगा। लेकिन, कई घाटों का काम अधूरा है। बलुआ, राजा बाजार, गोपालपुर, एकौना मठ, एमएस कॉलेज, अटल उद्यान, गायत्री नगर, मदन सिंह घाट, मलंग घाट, जानपुल, हनुमान गढ़ी, गौरीशंकर स्कूल, धर्मसमाज, छतौनी बस स्टैंड, रोइंग क्लब घाटों की सफाई अभी पूरी नही हुई है।

मिट्टी के चूल्हों की ज्यादा रही डिमांड बाजार में पैर रखने की जगह नहीं

शहर से लेकर गांव तक ‘काचहि बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए’, ‘दर्शन दीन्ही ना अपन ये छठी मइया’ आदि पारंपरिक लोक गीत से वातावरण गूंजायमान है। उत्साहित बच्चे, बुढ़े, जवान सभी पर्व संबंधित सामग्रियों की खरीदारी में जुटे हैं। पूजन सामग्री के अलावा बाजार में मिट्टी के चूल्हों की खासी मांग रही। वहीं दउरा की भी खरीदारी हुई। सुबह से शाम तक बाजार पर्व की रौनकता से गुलजार रहा। बताया जाता है कि भारतीय संस्कृति भगवान सूर्य को परब्रह्म के रूप में मानती है। जहां तक छठ माता का संबंध है, जिनकी पूजा सूर्य षष्ठी व्रत के रूप में है। यह एक शक्ति रूपा मानी जाती है और इनकी पूजा पौराणिक काल से चली आ रही है।

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