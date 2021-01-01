पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मारपीट:मझरिया में दो पक्षों के बीच मारपीट, 6 घायल

मोतिहारी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के मझरिया गांव मेंं दो पक्षों के बीच उत्पन्न जमीनी विवाद में हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज मोतिहारी सदर अस्पताल में कराया गया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से अलग -अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रथम पक्ष के रूबी देवी ने अशोक सहनी, मनोज सहनी, राहुल कुमार, पुनम देवी, विशाखा कुमारी, सीमा कुमारी, प्रमीला देवी, नेहा कुमारी व रिंकु कुमारी सहित 9 लोगों पर मारपीट कर गले से सोने का मंगल सूत्र व पद्रह हजार नगद छीन लेने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष के अशोक सहनी ने ध्रुप सहनी व उसकी पत्नी रूबी देवी पर लाठी डंडा, लोहे के रॉड व टेंगारी से प्रहार कर अशोक सहनी व उसकी पत्नी, उसके भाई मनोज व भाभी प्रमीला देवी को घायल कर देने तथा गला से मंगल सूत्र व लॉकेट छीन लेने का आरोप लगाया है। पुष्टि प्रभारी थानाध्यक्ष एकबाली राय ने की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser