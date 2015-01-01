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निरीक्षण:डिस्पैच सेंटर का बीडीओ ने किया निरीक्षण

मोतिहारी3 घंटे पहले
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तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर मोतिहारी विधानसभा विधान सभा क्षेत्र के लिए प्रखंड में बने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण बीडीओ ने किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र पर जाने वाली सामग्री की जानकारी ली। साथ ही मतदान केन्द्रों पर चुनाव की चल रही तैयारियों को भी सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मुकेश कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधूरे कार्यो को अविलंब पूरा कराने का निर्देश वहां मौजूद कर्मियों को दिया।

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