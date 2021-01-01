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निर्देश:बीडीओ ने सभी आवास सहायकों को 31 मार्च तक घर पूरा करने के दिए निर्देश

मोतिहारीएक घंटा पहले
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प्रखंड कार्यालय में बीडीओ ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। जिसमें पंचायत अंतर्गत चल रहे पंचम वित्त, सात निश्चय, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना की अलग-अलग समीक्षा की गई। बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने सभी पंचायत सचिवों को पंचायतों में चल रही सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर प्रखंड कार्यालय को विहित प्रपत्र में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। साथ ही पंचायत की योजना पंजी को अद्यतन कर प्रखंड कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी पंचायत सचिव चुनाव पूर्व लिए गए सभी योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत भुगतान के लिए रोक लगाए हुए लाभुकों का शनिवार को कैंप लगाकर मिसमैच डाटा को ठीक करना सुनिश्चित कर भुगतान करना सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी आवास सहायकों को 31 मार्च तक आवास पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया एवं प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण कर एक एक लाभुकों को आवास पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया। आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों को नोटिस निर्गत कर सभी आवास सहायक अपना भ्रमण पंजी आदतन करेंगे।उन्होंने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में तीन लाभुकों को नोटिस दिया गया एवं दो लाभुकों का स्थल जांच कर द्वितीय किस्त हेतु आवास सहायक से फोटो खिंचवाया गया। मौके पर प्रखंड राज्य पंचायत पदाधिकारी राजेशकुमार, तकनीकी सहायक वर्षा कुमारी, लखराज प्रसाद, रामनिवास प्रसाद, राजेश कुमार मिश्रा के साथ आवाज सहाय के मौजूद थे।

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