पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समर्थकों में ने मनाया जश्न:जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह के समर्थकों में ने मनाया जश्न

मोतिहारी2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

मधुबन विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई।विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मंगलवार सबेरे से ही लोग टीवी व मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठकर परिणामों की जानकारी लेते रहे।मतगणना समाप्ति पर भाजपा प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह के जीत की खबर फैलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के बीच हर्ष की लहर दौड़ गई।सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर लगा कर खुशी का इजहार किया।हर्ष व्यक्त करने वालों में बिहार जागृति संकल्प के संस्थापक अध्यक्ष रणवीर कुमार सिंह,रंजीत कुमार सिंह,प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह,आश पूरण कुशवाहा,अकिन्दर सिंह,चंचल पासवान,चुन्नू सिंह,अशोक सिंह,अभय प्रकाश,त्रिपुरारी गुप्ता, दीपक गुप्ता,गुड्डू प्रसाद,शत्रुघ्न पंडित,प्रो०राम विनोद सिंह सहित सैकड़ों समर्थक थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें