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गिरफ्तारी:ठेकेदार हत्याकांड में 34 दिन बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी

मोतिहारीएक घंटा पहले
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ग्रामीण कार्य विभाग के ठेकेदार रंजीत सिंह की बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या के 34 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसको लेकर बुधवार को ठेकेदार की पत्नी बेबी देवी व पुत्र ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। ठेकेदार की पत्नी ने कहा है कि केसरिया निवासी रिंकू पाठक उर्फ रजनीश पाठक तथा चकिया के पप्पू कुशवाहा पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई है। हत्या के पूर्व उसके पति ने कहा था कि उक्त आरोपित उसकी हत्या करा सकते हैं। ठेकेदार रंजीत सिंह की पत्नी ने कहा है कि घटना के दिन उसके पति नगर थाना में आरोपितों द्वारा दिए जा रहे धमकी को लेकर आवेदन देने गए थे।

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