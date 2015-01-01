पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:14 माह बाद भी सदर अस्पताल में नहीं लगी सीटी स्कैन मशीन, मरीज परेशान

मोतिहारीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • ढाई साल पहले निकला था टेंडर, पिछले साल अक्टूबर में एजेंसी को मिला था सीटी स्कैन लगाने का जिम्मा
  • सीटी स्कैन चालू नहीं होने पर प्रधान सचिव ने एजेंसी की लगाई थी क्लास

सदर अस्पताल के मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीटी स्कैन लगाने की योजना एजेंसी के लेटलतीफी के कारण शुरू नही हुआ है। जिसके कारण मरीजों को निजी संस्थानों से सीटी स्कैन कराना पर रहा है। इससे मरीजों को आर्थिक परेशानी हो रही है। यहां बता दें की सदर अस्पताल में सीटी स्कैन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी बीएमएसआईसीएल ने ढाई साल पहले निविदा निकाली थी।

पिछले साल अक्टूबर महीने में कल्पना नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड को सदर अस्पताल में सीटी स्कैन लगाने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन, 14 महीने बीतने के बाद भी एजेंसी ने सीटी स्कैन मशीन नही लगाया है। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली थी।

इस दौरान उन्हें बताया गया कि सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा बहाल नही हुई है। इस पर प्रधान सचिव ने एजेंसी की जमकर क्लास लगाई थी। जिसके बाद एजेंसी के कर्मियों ने सदर अस्पताल प्रबंधक से मिलकर सीटी स्कैन के लिए जगह चिह्नित की थी।
डायलिसिस रूम के बगल में लगेगी सीटी स्कैन

सीटी स्कैन के लिए स्थल का चयन किया गया है। सदर अस्पताल परिसर स्थित डायलिसिस केंद्र के बगल वाले रूम को सीटी स्कैन के लिए चिंहित किया गया है। सदर अस्पताल में सीटी स्कैन का संचालन पीपीपी मोड में होगा। एजेंसी के प्रोजेक्ट हेड कुमार राणा ने बताया कि मार्केट में 2500 में होने वाला सीटी स्कैन सदर अस्पताल में 750 रुपए में होगा।

निजी सेंटरों में होते हैं दो हजार से अधिक खर्च

सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को असुविधा होती है। निजी सेंटरों में इस सुविधा के लिए मरीजों व उनके परिजनों को दो हजार से अधिक की राशि खर्च करनी पड़ती है। अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से मरीजों व उनके परिजनों को कम दर पर सुविधा मिल सकेगी।

  • सीटी स्कैन लगाने के लिए स्थल का चयन करने के साथ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद सीटी स्कैन मशीन के इंस्टालेशन के साथ मरीजों को सुविधा मिलने लगेगी। -विजय चंद्र झा, अस्पताल प्रबंधक, सदर अस्पताल, मोतिहारी
  • सीटी स्कैन लगाने में कोरोना व विधानसभा चुनाव के कारण व्यवधान आया है। एक सप्ताह के अंदर काम शुरू हो जाएगा। नए साल से सदर अस्पताल के मरीजों को सीटी स्कैन की सुविधा मिलने लगेगी। -कुमार राणा, प्रोजेक्ट हेड, कल्पना नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें