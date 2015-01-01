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डाटा होगा फीड:एप से जल जीवन हरियाली योजना का डाटा होगा फीड

मोतिहारी3 घंटे पहले
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मनरेगा के कार्य की अब जीआइएस सिस्टम प्लानिंग करेगा। वहीं जल जीवन हरियाली योजना का डाटा एप के माध्यम से वेव पोर्टल पर डाला जाएगा। इसकी तैयारी यहां कर ली गई है। गुरूवार को जल जीवन हरियाली योजना के मिशन निदेशक राजीव रौशन ने इससे जुड़े अधिकारियों को एप के माध्यम से डाटा फीड करने का प्रशिक्षण दिया। अब तक इस योजना के डाटा की इंट्री मैनुअल की जाती थी। दो घंटे के प्रशिक्षण में उन्होंने 11 कंपोनेंट पर काम करने का तरीका बताया। प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों को सप्ताह भर का टास्क दिया। अधिकारियों को जल जीवन योजना के तहत सभी स्ट्रक्चर की डाटा इंट्री, संरचना व माप की इंट्री, जियो टैगिंग व शिकायतों का निपटारा सप्ताह भर में करने को कहा।

उन्होंने कहा कि अब मैनुअल डाटा इंट्री नहीं होगी। जो भी काम होगा उसे एप के माध्यम से ही वेव पोर्टल पर इंट्री की जाएगी। इससे काम की गुणवता में सुधार होगा। काम दिखेगा। गलत डाटा फीड नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल, जिले की रैकिंग सूबे में 16 स्थल पर है। जिसे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया। प्रशिक्षण के बाद डीडीसी कमलेश कुमार सिंह ने मनरेगा की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड के चार पंचायतों में अब जीआइएस के माध्यम से काम की प्लानिंग की जाएगी। जैसे ही योजना को जीआइएस(ज्योग्राफिकल इंफॉरमेशन सिस्टम) पर डाला जाएगा। सिस्टम उससे संबंधित पूरी जानकारी देगी। यानी योजना के लिए भौतिक ढांचा कैसे तैयार करें, कितनी खुदाई करें, चयनित योजना उक्त जगह के लिए उपयुक्त है या नहीं इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। बैठक में डीएफओ प्रभाकर झा, मनरेगा डीपीओ अमीत कुमार उपाध्याय आिद थे।

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