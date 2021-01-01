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मिला शव:हरसिद्धि में नहर में मिला अज्ञात युवक का शव

मोतिहारी5 घंटे पहले
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घिवाधार पंचायत के गोविंदा पुर वृत्ति टोला के समीप मुख्य केनाल में रविवार को एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकाला। पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि युवक की उम्र करीब 24 से 28 वर्ष के बीच में है। उन्होंने बताया कि युवक की पहचान नहीं हो सकी है। जांच उपरांत पोस्टमार्टम के लिए शव को मोतिहारी भेजा जा रहा है।

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