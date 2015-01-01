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सनसनी:बंजरिया में लाॅज में रह रहे युवक का लटका मिला शव, परिजनाें ने हत्या का लगाया अाराेप

मोतिहारी2 दिन पहले
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  • जिले के अलग-अलग जगहों से दो महिला समेत 6 लोगों का शव बरामद, परिजनों में मचा कोहाराम
  • शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा, मामले की छानबीन जारी

जिले के अलग-अलग जगहों से पुलिस ने दो महिला समेत सात लोगों का शव बरामद किया है। इसमे शामिल तीन युवकों की हत्या करने की आशंका परिजनों ने जताई है। वहीं एक महिला की ठोकर लगने से मौत हो गई। जबकि पकड़ीदयाल में गैस पाइप फटने तथा घोड़ासहन में ठंड से एक युवक की मौत हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बंजरिया थाना क्षेत्र के बंजरिया बाबू टोला स्थित एक लॉज से पुलिस ने 22 वर्षीय युवक रामबिनय कुमार का शव बरामद किया है। जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों का सौंप दिया गया। प्रभारी थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि रामबिनय जितना थाना क्षेत्र के अगरवा गांव निवासी बीरेन्द्र ठाकुर का पुत्र था, जो बंजरिया बाबू टोला स्थित अरेराज निवासी चंद्रिका पाठक के लॉज में रहकर इंटर की पढ़ाई करता था। परिजन उसके मोबाइल पर सोमवार को लगातार फोन कर रहे थे।

लेकिन रामबिनय का मोबाइल बन्द आ रहा था। परिजन मोतिहारी आये। जब रामबिनय के कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो दरवाजा खुल गया। वह अंदर से बंद नहीं था। उन्हें आशंका है कि रामबिनय की हत्या कर उसके शव को गमछा के सहारे उसके कमरे में लटका दिया गया था। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है।

गन्ना लदा ट्रैक्टर से टकराई बाइक, महिला की मौत
सुगौली थाना क्षेत्र के जनता चौक करमवा मार्ग के रघुनाथपुर पेट्रोल पंप के समीप गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में ठोकर मारने से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पति बाल बाल बच गए। मृतका पश्चिमी चम्पारण जिला के मनुआपुल थाना क्षेत्र के गुरवलिया निवासी गोपाल महतो की पत्नी सुगंती देवी 37 वर्ष थी। गोपाल महतो सोमवार देर शाम पत्नी सुगंती के साथ पत्नी के मामा के घर शादी में करमवा जा रहा थे। रघुनाथपुर पेट्रोल पंप के समीप गन्ना लदी ट्रॉली से टकराकर बाइक से अनियंत्रित होकर सुगांती गिर गई। जिसमे ट्रॉली का पिछला चक्का महिला के सिर के ऊपर से निकल गया। जिसमे महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

इधर, सुगौली में ससुराल आए युवक का स्कूल में फंदे से लटकता मिला शव
सुगौली थाना क्षेत्र की फुलवरिया पंचायत के डंडी टोला में मंगलवार सुबह एक विद्यालय के लोहे में फंदा से लटके युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। मृतक पश्चिमी चंपारण जिला के नौतन थाना क्षेत्र के डबरिया निवासी रामाश्रय साह का 22 वर्षीय पुत्र विपीन साह था, 11 दिसंबर को अपने साला की शादी में भाग लेने ससुराल श्रीपुर रामपुर आया था। थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पकड़ीदयाल के झुलसे युवक की इलाज के दौरान हुई मौत
थाना क्षेत्र के सिसहनी गांव में सोमवार की रात अचानक गैस पाइप फटने से 44 वर्षीय माधो भगत बुरी तरह झुलस गया। परिजनों ने उसे आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कैंप प्रभारी ने बताया कि मामले में मृतक माधों भगत के छोटे भाई सिकंदर भगत ने प्राथमिकी का आवेदन दिया है। रक्सौल रेल थाना ने ट्रेन की बोगी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। जिसकी पहचान कराई जा रही है।

घोड़ासहन में ठंड से युवक की मौत
घोड़ासहन थाना क्षेत्र के कुरानीय माता मंदिर के निकट से पुलिस ने मंगलवार की सुबह एक 22 वर्षीय युवक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान स्थानीय बाजार निवासी मोहन पटेल के पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई हैं। परिजनों ने अत्यधिक ठंड लगने से मौत होने की आशंका जताई है।

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