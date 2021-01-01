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कार्रवाई:ठेकेदारों से भी विभाग वसूलेगा सेस राशि

मोतिहारीएक घंटा पहले
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बिहार के संयुक्त श्रमायुक्त अरविन्द कुमार ने श्रम अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण करने के साथ श्रम अधीक्षक राकेश रंजन व सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने श्रम अधीक्षक व सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को 10 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित व निर्माणाधीन भवनों का अभियान चलाकर नियमानुसार एक प्रतिशत सेस की राशि वसूलने का निर्देश दिया।

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