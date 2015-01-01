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पूजा:बड़े ही आत्मिक भाव से की धन्वंतरि की पूजा

मोतिहारी3 घंटे पहले
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  • आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की जयंती पर भव्य पूजनोत्सव का हुआ आयोजन

आयुर्वेद के जनक व आयुर्वेद चिकित्सकों के भगवान कहे जाने वाले धन्वंतरि का भव्य पूजनोत्सव डॉ. दीपनारायण मिश्र के आवास पर बड़े हीं धार्मिक अनुष्ठान एवं विधि विधान से किया गया। पूजा पर डॉक्टर मिश्र के पुत्र डॉ. आलोक कुमार बैठे थे। इसके अलावा सामूहिक पूजनोत्सव में जिले के दर्जनों आयुर्वेद चिकित्सक शामिल हुए। पूजा में शामिल होने वाले चिकित्सकों में वरिष्ठ वैद्य शशिभूषण, अवकाश प्राप्त रीडर डॉ. अंजू वर्मा, डॉ. एसएन पटेल, डॉ.अनिल कुमार, डॉ. संजय सिंह, डॉ. रंभा पांडेय, डॉ.माधव उपाध्याय ,डॉ.विनोद कुमार सिंह, डॉ. अभिषेक मिश्र सहित कई थे। सभी ने धन्वंतरी का पूजन बड़े ही आत्मिक भाव से की। धन्वंतरी पूजनोत्सव पर प्रकाश डालते हुए डॉ. डीएन मिश्रा ने कहा कि कार्तिक कृष्णपक्ष त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के उपक्रम में आयुर्वेद नहीं अपितु संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में श्री धन्वंतरी अवतरित हुए इसलिए उन्हें आदि प्रवर्तक कहा जाता है।

आयुर्वेद की शक्ति को कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों ने स्वीकार किया : डॉ. मिश्रा

उन्होंने कहा कि जब संसार के प्राणी रोग और कष्ट से ग्रसित होकर आर्त स्वर से सृष्टि के रचयिता अखंड ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु को हृदय से पुकारने लगते हैं, तो क्षीरसागर में रहने वाले विश्व रचयिता सागर का कलश ध्वनि एवं सुंदरतम कमलपुष्प लक्ष्मी के साथ विभिन्न अवतारों के रूप मे में यथा नरसिंह, बाराह के रूप में कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए भूमि पर अवतरित होकर कष्ट हरते है। वे श्री धन्वंतरि कहलाते हैं। शल्य चिकित्सक के रूप में भी वे प्रधान थे।

श्री धन्वंतरी आदि देव के रूप में विश्व को अमूल्य ज्ञान निधि दी है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि आयुर्वेद की शक्ति को कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों ने स्वीकार किया है। जहां सारे पैथ फेल हो चुके थे वहां गुरुच ,दालचीनी, लौंग, मरीच, तेजपत्ता, एवं अन्य सहज सुलभ औषधियों के मिश्रण से तैयार काढ़ा कारगर हुआ और हजारों मरीजों की जान बची। लाखों लोगों ने इस काढा का नियमित सेवन कर अपने को सुरक्षित रखा।

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