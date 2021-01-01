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खेलकूद:जिला क्रिकेट लीग: हवाई अड्डा ने सर्विस स्पोर्ट्स क्लब ग्रीन को 35 रन से हराया

मोतिहारीएक घंटा पहले
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गांधी मैदान में एलीट ग्रुप में स्व. प्रदीप नंदन शर्मा उर्फ दीपुजी मेमोरियल ट्रॉफी के लिए खेली जा रही जिला क्रिकेट लीग मैच में बुधवार को हवाई अड्डा क्रिकेट क्लब ने सर्विस स्पोर्ट्स क्लब ग्रीन को 35 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हवाई अड्डा की टीम ने 29.3 ओवर में दस विकेट खोकर 156 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। अवनीश ने सर्वाधिक 41 रन बनाएं। अपूर्व (26) व आदर्श(22) रन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंकुर ने चार विकेट झटके, तो प्रत्युष को 3 विकेट मिला।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी सर्विस स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब की शुरूआत अच्छी रही। लेकिन, कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में असफल रहा। उत्तम(33) एवं शशि सागर व अमन राज क्रमश: 21-21 रन कुछ हद तक मैदान पर संघर्ष किया। बावजूद 25.3 ओवर में सर्विस स्पोर्ट्स क्लब ग्रीन की पूरी टीम 121 रन पर सिमट गई। अनुराग व हुसाम रिजवी ने आपस में 3-3 विकेट बांटे। आकाश को 2 विकेट मिला।

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