पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जायजा:डीएम व एसपी ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा

मोतिहारीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एसके अशोक व एसपी नवीन चंद्र झा ने लुअठाहां मध्य विद्यालय स्थित बूथ संख्या 124 पर मतदान किया। सबसे पहले मतदान करने डीएम वहां अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। मतदान करने के बाद कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। इसकी सफलता अधिकाधिक वोटिंग से ही संभव है। वहीं एसपी नवीन चंद्र झा अपनी पत्नी व माता-पिता के साथ आकर कतारबद्ध होकर मतदान किए। डीएम ने केंद्र के सेल्फी प्वाइंट पर जाकर सपत्नीक फोटो खिंचवाया।

उसके बाद दोनों अधिकारियों ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर वोटिंग की स्थिति का जायजा लिया। डीएम शहर के एलएनडी कॉलेज, नवयुवक पुस्तकालय, मंगल सेमिनरी, उगम पांडेय महाविद्यालय सहित अन्य बूथों का जायजा लिया। मतदान के पूर्व डीएम सुबह में ही कंट्रोल रूम पहुंच गए। सुबह सात बजे के पहले मॉक पोल के दौरान जहां से भी ईवीएम में खराबी की सूचना आई। सुबह सात बजे से पहले मॉक पोल के दौरान रक्सौल में एक सीवी व सात वीवी पैट, नरकटिया में दो सीवी व तीन वीवी पैट, मोतिहारी में एक बीयू, एक सीयू व तीन वीवी पैट, चिरैया में चार बीयू, दो सीयू व छह वीवी पैट तथा ढाका में पांच वीवी पैट बदला गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें