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चोरी:एक ही रात में दो दुकानों से आठ लाख के सामान की चोरी, मामला दर्ज

संग्रामपुर2 दिन पहले
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थाना क्षेत्र के भटवलिया चौक पर दो दुकानों में आठ लाख रुपये की समान चोरी किये जाने का मामला सामने आया है। सोमवार की देर रात दुकान का एस्बेस्टस तोड़कर व खिड़की उखाड़कर कपड़े गहने सहित अन्य समानों की चोरी कर ली गई है।

दोनों दुकानदारों ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर जांच की मांग की है। बीटीआर पंचायत अंतर्गत राजपुर पोखरा निवासी उमेश साह जिनकी भटवलिया चौक पर कपड़ा का दुकान है। उन्होंने बताया कि सोमवार की रात्रि मे चोरों ने दुकान के छत का एस्बेस्टस तोड़कर लगभग छः लाख रुपये मूल्य का कपड़ा चुरा ले गए। वही मधुबनी गांव निवासी रंजीत साह आभूषण दुकानदार ने भी थाने में दिये आवेदन में बताया है कि भटवलिया चौक पर उसने सोने चांदी की दुकान खोल रखी है।

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