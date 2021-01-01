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हादसा:संग्रामपुर में वाहन की ठोकर से अधेड़ की मौत

मोतिहारी4 घंटे पहले
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संग्रामपुर थाना क्षेत्र के उत्तरी भवानी पुर पंचायत अंतर्गत एसएच 74 कुशवाहा ग्राम में बीती रात्रि लगभग दस बजे अज्ञात वाहन ने सड़क पर पैदल चल रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। जिससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। सुबह पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि वाहन और चालक का पता नहीं चल पाया है। शव को अंत्यपरीक्षण के लिए भेज दिया गया है।

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