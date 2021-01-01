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इंटरमीडिएट परीक्षा का तीसरा दिन:परीक्षार्थी बोले-लॉकडाउन में पढ़ाई प्रभावित हुई, इससे थोड़ी परेशानी हो रही है, सभी प्रश्न आसान थे, परीक्षा अच्छी गई

मोतिहारीएक घंटा पहले
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  • प्रथम पाली में साइंस व कॉमर्स के विद्यार्थी अंग्रेजी व द्वितीय पाली में आर्ट्स के विद्यार्थी इतिहास की परीक्षा देंगे

इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के तीसरे दिन बुधवार को शहर के सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। साइंस के विद्यार्थियों ने प्रथम पाली में केमिस्ट्री व आर्ट्स के विद्यार्थियों ने द्वितीय पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी। दोपहर 12:45 बजे परीक्षा हॉल से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न सभी आसान थे। कोविड के कारण स्कूल लगातार बंद रहे। इससे पढ़ाई प्रभावित हुई है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब देने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। वैसे ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्न ठीक थे। गोपाल साह हाईस्कूल स्थित परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर निकले नवल किशोर हाईस्कूल सिसवा पटना के विद्यार्थियों में कुंदन कुमार व अंकित कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसी से थोड़ी परेशानी हो रही है।

वही शांतिनिकेतन जुबली स्कूल से परीक्षा देकर निकले चंदन कुमार ने बताया कि सभी प्रश्न आसान थे। परीक्षा अच्छा गया है। साइंस के विद्यार्थी गुरुवार को प्रथम पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा देंगे। इंटर कॉमर्स की भी परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी। कॉमर्स के विद्यार्थी प्रथम दिन प्रथम पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा देंगे। वहीं द्वितीय पाली में इंटर आर्ट्स के विद्यार्थी इतिहास व वोकेशनल के विद्यार्थी इलेक्टिव सबजेक्ट - ट्रेड पेपर- दो की परीक्षा देंगे।

साइंस के विद्यार्थियों ने प्रथम पाली में केमिस्ट्री का पेपर दिया

प्रथम पाली में तीन व द्वितीय में 32 गैर हाजिर थे

सभी पांच परीक्षा केंद्रों पर तीसरे दिन बुधवार को परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त सम्पन्न हुई। प्रथम पाली में रसायनशास्त्र की परीक्षा में सभी केंद्रों को मिलाकर 224 में 3 व द्वितीय पाली में कला विषय की अंग्रेजी में 3315 में 32 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। एमएसएसजी कॉलेज के स्टेटिक दंडाधिकारी अजितेंद्र किशोर ने परीक्षा का निरीक्षण किया।

46652 परीक्षार्थी हुए शामिल, 698 अनुपस्थित

इंटर की परीक्षा के तीसरे दिन सभी केंद्रों पर दोनों पालियों में 47350 में 46652 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा कोषांग के मुताबिक पहली पाली की परीक्षा में 12323 परीक्षार्थियों में 12143 केमिस्ट्री की परीक्षा में शामिल हुए। जबकि द्वितीय पाली में 35027 में 34509 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इस दोनों पाली की परीक्षा में कुल 698 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

केमिस्ट्री के सभी प्रश्न अच्छे हैं, प्रतियोगी तैयारी में होगा फायदा : डॉ. अरुण

केमिस्ट्री के सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे स्तर के हैं। कुछ सवाल तो अति सरल हैं। वही कुछ सवाल स्टैंडर्ड हैं। जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। साथ ही ऐसे सवालों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में उन्हें काफी फायदा होगा।

पढ़ाई पर थोड़ा भी ध्यान देनेवाला परीक्षार्थी अच्छा अंक हासिल करेगा : प्रियरंजन चौबे

अंग्रेजी के सभी प्रश्न सरल हैं। जो परीक्षार्थी कविता या कहानी का भावार्थ या सारांश को ठीक से पढ़े होंगे। वे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आसानी से दिए होंगे। पढ़ाई पर थोड़ा भी ध्यान देनेवाला परीक्षार्थी अच्छा अंक प्राप्त कर सकता है।

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