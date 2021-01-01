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आक्रोश:बैठक में जबरन सेवानिवृत्ति पर जताया आक्रोश

मोतिहारी4 घंटे पहले
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बिहार लाेक निर्माण विभाग अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अध्यक्षता राधाकांत ठाकुर ने की। इसमें सरकार द्वारा 50 वर्षो की आयु के बाद समीक्षा के नाम पर जबरन सेवानिवृति एवं एनपीएस पर वक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। कहा कि यदि सरकार उक्त आदेश वापस नहीं लेती, तो बाध्य होकर राज्य नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान अतिरिक्त संविदा कर्मियो की सेवा नियमित करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने एवं डीए आदेश पर लगाए गए रोक वापस लेने पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर हरिनारायण सिंह, कृष्ण मुरारी प्रसाद, केशव कुमार, पंकज कुमार सिन्हा, राजेश कुमार, विद्यासागर कुमार, राजकुमार श्रीवास्तव, कमलेश कुमार पांडेय, रामविनय सिंह, रीतेश आदि उपस्थित थे।

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