पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दहशत:ललुआ में दोहरे हत्याकांड के बाद परिजनों में दहशत

घोड़ासहन4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के ललुआ गांव में भूमि विवाद में दो लोगों की गोली मार हत्या के बाद पीड़ित परिजनो समेत ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा को लेकर घटनास्थल तथा मृतक के दरवाजे पर पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर डीएसपी शिवेंद्र कुमार अनुभवी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी तेज कर दी गई है।

इसी कड़ी में शनिवार की रात्रि भी अपराधियों के गिरफ्तारी को लेकर थाना क्षेत्र के भेलवा, चिरैया थाना के ढाढ, जितना थाना के रेगनिया समेत उनके दर्जन भर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन सभी आरोपी फरार है। गौरतलब हो कि बीते गुरुवार की रात्रि थाना क्षेत्र के ललुआ गांव में दो दर्जन की संख्या में हथियार बंद अपराधियों ने तपेश्वर प्रसाद यादव व उनके भतीजे गामा राय के घर पर हमला बोल दिया और सोए अवस्था मे उनके पुत्र अमित लाल यादव और भतीजा गामा राय को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser