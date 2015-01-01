पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

निर्देश:कोहरे काे लेकर रेल ट्रैक पर लगाया जाएगा पटाखा

मोतिहारी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा। ठंड में कुहासा छाने पर ट्रेनों का परिचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, इसके लिए रेलवे ने पटाखा सिग्नल स्टॉक कर लिया है। यह पटाखा सिग्नल के कुछ दूरी पर ट्रैक पर लगाए जाएंगे। कोहरा छाए रहने की स्थिति में पटाखा की आवाज से चालक को जानकारी मिल जाएगी कि सिग्नल करीब है। स्टेशन अधीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कुहासा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुहासा मैन को तैनात किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें