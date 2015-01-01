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मेधा सूची जारी:केविवि के मीडिया अध्ययन विभाग में नामांकन के लिए प्रथम मेधा सूची जारी

मोतिहारीएक घंटा पहले
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महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के मीडिया अध्ययन विभाग में संचालित बीए पत्रकारिता व जनसंचार पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए मेधा सूची जारी कर दी गयी है। प्रथम मेधा सूची के साथ एक प्रतीक्षा सूची भी जारी की गयी है। प्रथम मेधा सूची में चयनित विद्यार्थियों के नामांकन के बाद रिक्त सीटों के सापेक्ष ही प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किया जा सकेगा। मेधा सूची व प्रतीक्षा सूची में स्थान पानेवाले अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों, पांच पासपोर्ट साइज के फोटो, प्रवेश व पाठ्यक्रम शुल्क तथा प्रमाणपत्रों की एक छाया प्रति के साथ विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर स्थित मीडिया अध्ययन विभाग में संपर्क करेंगे। इसके लिए तिथि िनर्धारित कर दी गयी है। प्रथम मेधा सूची में चयनित विद्यार्थी नौ व दस नवंबर को संपर्क करेंगे।

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