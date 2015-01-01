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विस चुनाव:फर्स्ट टाइम वोटरों ने शिक्षा के विकास तो युवाओं ने रोजगार व भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए डाले वोट

मोतिहारीएक घंटा पहले
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  • एमएस कॉलेज स्थित बूथ- 124 पर वोट डालने आई एक ही परिवार की तीन पीढ़ी

शहर के फर्स्ट टाइम वोटर्स शिक्षा के विकास के लिए तो युवाओं ने रोजगार व भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए अपना मत डाला। वहीं बुजुर्गों ने व्यवस्था में बदलाव के साथ बुनियादी सुविधाओं के विकास को रफ्तार देने वाली सरकार के चयन के लिए वोट डाला। शहर के एमएस कॉलेज स्थित बूथ संख्या 124 पर वोट डालने आए एक ही परिवार के तीन पीढ़ी के लोगों का अपना अपना विचार था। 88 वर्षीय अवध नंदन प्रसाद के परिवार के पांच सदस्यों ने वोट किया।

अवध नंदन ने बताया कि बदलाव के इस दौर में सभी क्षेत्रों का विकास करने वाली सरकार व प्रतिनिधि की अब जरूरत है। वहीं उनके 55 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार सिन्हा ने कहा कि शिक्षा व रोजगार के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास जरूरी है। जबकि पहली बार वोट करने वाली प्रज्ञा प्रिया ने कहा कि शिक्षा व रोजगार का विकास करने वाली सरकार चाहिए। इसके बिना राज्य व देश का विकास संभव नहीं है।

यहां रोजगार की व्यवस्था होने पर लोग पलायन नहीं करेंगे
पुराना डीईओ कार्यालय स्थित बूथ संख्या 123 पर पल्लवी प्रिया व पारुल प्रिया ने अपनी मां रंजीता वर्मा के साथ वोट किया। पल्लवी ने बताया कि शिक्षा व रोजगार विकास के आधार हैं। शिक्षा व रोजगार में सुधार की जरूरत है। यहां रोजगार की व्यवस्था होने पर लोग पलायन नहीं करेंगे। सनूबर नाहिद व सोनाली ने कहा कि रोजगार बेहद जरूरी है। युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। एमएस कॉलेज के बूथ 126 पर मतदान करने के बाद उर्मिला देवी ने बताया कि लोकतंत्र में पर्व में मतदान महादान है। शिक्षा, रोजगार के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास करने वाली सरकार बनाने के लिए उन्होंने मतदान किया है।

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