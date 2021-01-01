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आयोजन:बाढ़ पहले थी वरदान, अब बन गई है अभिशाप, प्रतिवर्ष हो रही क्षति : अमर

मोतिहारीएक घंटा पहले
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  • बेबी गार्डन में जल जीवन हरियाली विषय पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन

भारत पुनर्निर्माण अभियान के तत्वाधान में बिहार संवाद यात्रा बुधवार को मेहसी स्थित बेबी गार्डन स्कूल पहुंचा। इस अवसर जल जीवन हरियाली और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों विषय पर परिचर्चा में बोलते हुए मुख्य वक्ता व बिहार जन संवाद यात्रा के संयोजक मनोहर मानव ने यात्रा के उद्देश्यों को बताया। कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के सार्वजनिक उद्देश्य को केंद्र में रखकर जलवायु परिवर्तन, अहिंसा की ताकत, श्रम केंद्रित समाज निर्माण, लोक शासन की संकल्पना, गरीबी उन्मूलन, किसान की जमीन और आजीविका की सुरक्षा और समतामूलक समाज बनाना है। इस अवसर पर सभा का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता अमर ने किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ हमारे लिए पहले वरदान के रूप में आया करती थी। अब वह अभिशाप बन गई है।

हर वर्ष सैकड़ों एकड़ जमीन का कटाव और भूछरण होता है। वही जलवायु परिवर्तन के खतरों को रेखांकित करते हुए कहा कि हर वर्ष आने वाली बाढ़ से उत्पन्न जलजमाव के कारण जहां सैकड़ों हेक्टेयर के बगीचे सूख जा रहे हैं वही मेहसी स्थित लीची के बागों में स्टीम बग के प्रकोप के कारण फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। जिसके कारण किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड में एक कार्य योजना आरंभ करने और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। वहीं रिंकू कुमारी, संजय सत्यार्थी, हाजी महबूब आलम, आशा माताजी, शंकर प्रसाद गुप्ता, हामिद रजा, जितेंद्र कुमार आदि लोगों ने संबोधित किया।

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