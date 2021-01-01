पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रशासन की चेतावनी:मोतीझील किनारे एस्बेस्टस में दुकान लगाने वाले 27 दुकानदारों को सात दिनों की मोहलत दी

मोतिहारीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • एसडीओ बोले- कोर्ट से स्टे नहीं लाएंगे तो टूटेगी दुकान

मोतीझील से अतिक्रमण हटाने का अभियान छठे दिन नगर परिषद कार्यालय के समीप से शुरू हुआ। नगर परिषद पार्किंग के बगल में अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों की झोपड़ी तोड़ी गई। जेसीबी कच्चा या पक्का स्ट्रक्चर तो तोड़कर झील किनारे रास्ता बनाया। वहां से टीम मिस्कॉट की ओर बढ़ी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में 15 से अधिक लोगों का मकान तोड़ा गया। नप कार्यालय के समीप करकट में दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने विरोध जताया। उनका कहना था कि कोर्ट से उन्हें स्टे मिला है। वे लोग सदर एसडीओ को अपनी कागजात दिखाएं। एसडीओ ने उनकी बात सुनी एवं कागजात का अवलोकन किया।

1999 में कराया था शिफ्ट : दुकानदारों ने कहा कि उन्हें प्रशासन ने ही 1999 में वहां शिफ्ट कराया था। करकट लगाकर दुकान लगाने की इजाजत दी गई थी। पूर्व में जब उन्हें नोटिस मिला था। अपील खारिज होने के बाद हाई कोर्ट गए। जहां से उन्हें स्टे मिला है।

रोइंग क्लब से मिस्कॉट तक बनेगा मेरीन ड्राइव
अतिक्रमण खाली कराने के बाद प्रशासन मोती झील से रोइंग क्लब तक झील किनारे मेरीन ड्राइव बनाएगा। जिस पर लाइटिंग करा लोगों के बैठने के लिए बेंच भी लगाए जाएंगे। बीच-बीच में छोटा-छोटा पार्क भी होगा। लोग सुबह-शाम वहां टहलने के साथ प्रकृति का आनंद लेंगे। उधर से वाहनों के आवागमन की भी व्यवस्था की जाएगी। मेन रोड पर वाहनों का भार कम होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser