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हनुमान जयंती:नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती आज

मोतिहारी4 घंटे पहले
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नरक चतुर्दशी (छोटी दीपावली) व हनुमान जयंती शुक्रवार को मनाई जाएगी। कार्तिक कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाने की परंपरा है। हनुमान जयंती भी इसी दिन मनेगी। वेद विद्यालय के प्राचार्य सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि इस दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यतानुसार, दीपावली के पहले दिन की चतुर्दशी तिथि को तेल मे लक्ष्मी व जल में गंगा निवास करती हैं।

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