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10 नवंबर को होगी काउंटिंग:सबसे अधिक ढाका में 61%, सबसे कम नरकटिया में 54.5% लोगों ने की वोटिंग

मोतिहारीएक घंटा पहले
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  • सख्त दिखी व्यवस्था, पुलिस-पारामिलिट्री फोर्स रही तैनात

जिले के छह विधानसभा क्षेत्र रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, मोतिहारी, चिरैया व ढाका में मतदाताओं ने भारी उत्साह के साथ मतदान किया। छह विधानसभा के 2569 बूथों पर 17 लाख 81 हजार 681 मतदाताओं में 1036185 लोगों ने मतदान किया। सबसे अधिक मतदान ढाका विधानसभा में हुआ। उसके बाद रक्सौल में हुआ। डीएम एसके अशोक ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। कही से भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मोतिहारी में 55.05% तो ढाका में 61% के साथ छह विधानसभाओं में 58.18 % वोटिंग हुई।

बनकटवा प्रखंड के बूथ संख्या 176 व 177 पर पोलिंग पार्टी के साथ लोगों ने मारपीट किया था। मजिस्ट्रेट को बंधक बना लिया था। सूचना पर एसपी नवीन चंद्र झा सहित अन्य अधिकारियों ने पहुंच कर मामले का शांत कराया। उसके बाद वहां से मतदान के बाद ईवीएम लाया गया। मॉक पोल के दौरान पांच बीयू, सात सीयू व 30 वीवी पैट को बदला गया। जबकि मतदान शुरू होने के बाद नौ सीयू, आठ बीयू व 81 वीवी पैट को बदला गया। इस कारण कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए मतदान बाधित हुआ। अन्य जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 10 नवंबर को खुलेगा प्रत्याशियों का पिटारा : शनिवार को हुए मतदान में 88 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें चार महिला व 84 पुरुष हैं। सबसे अधिक प्रत्याशी चिरैया में 24 है। वही सुगौली में 15, रक्सौल में 13, नरकटिया में 13, ढाका में नौ व मोतिहारी में 14 प्रत्याशी हैं। चिरैया व सुगौली में दो-दो महिला प्रत्याशी है। आगामी 10 नवंबर को मतगणना के बाद इनके भाग्य का फैसला होगा। मतदान को संपन्न कराने के लिए 833 पीसीसीपी, 2569 पोलिंग पार्टी, 205 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 45 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 120 माइक्रो ऑब्जर्वर, सीपीएमएफ की 82 कंपनियां, माउंटेन पुलिस की पांच कंपनी, के अतिरिक्त बिहार पुलिस के जवानों को लगाया गया था। मतदान के लिए 3626 बैलेट यूनिट, 3092 कंट्रोल यूनिट व 3469 वीवी पैट तथा करीब तीन हजार वाहनों का उपयोग हुआ।

कोरोना हारा, वाेट तंत्र जीता : इस बार 6 विस में कुल 58.18 % वोटिंग, 2015 में हुआ था 60% मतदान

कई बूथों पर नहीं किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

कई जगहों पर मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग को भूल कर एक-दूसरे से चिपके दिखे। हालांकि, वहां तैनात पुलिस बस उन्हें लगातार दूरी पर खड़े रहने को कह रहे थे। कई जगहों पर वोटर बिना मास्क के दिखे। जहां भीड़ अधिक थी, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। मोतिहारी विस के मंगल सेमिनरी स्कूल के बूथ संख्या 120 सोशल डिस्टेंसिंग के बिना महिलाओं की कतार लगी थी। ढाका के पचपकड़ी मतदान केंद्र संख्या 271-74 तक, सपही मतदान केंद्र संख्या 281 व 282 पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ।

देर रात तक पीसीसीपी की टीम ने जमा कराई ईवीएम
मतदान के बाद ईवीएम जमा कराने के लिए पीसीसीपी देर शाम आठ बजे के बाद वज्रगृह पहुंचने लगे। उनके आने से वज्रगृह के पास जाम की स्थिति कायम हो गई। वाहन आगे निकलने की होड़ में जाम लगाने लगे। कई वाहन आगे पहुंचने के चक्कर में निर्धारित रूट को तोड़ दिए। मोतिहारी, सुगौली, नरकटिया व रक्सौल से आने वाले पीसीसीपी एमएस कॉलेज स्थित वज्रगृह में ईवीएम जमा कराए। जबकि ढाका व चिरैया के पीसीसीपी जिला स्कूल स्थित वज्रगृह में। देर रात तक ईवीएम जमा किया गया। दोनों वज्रगृह में ईवीएम जमा करने के लिए 15 टेबुल बनाए गए थे।

पोते के साथ बाइक पर वोट डालने पहुंची 100 वर्षीय शोभा देवी

शहर के मठिया चौक निवासी करीब 100 वर्षीय शोभा देवी वार्ड संख्या 15 स्थित बासुराम लक्ष्मण प्रसाद आयुर्वेदिक काॅलेज में बने मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। उनकी कमर झुकी थी और दर्द भी था। लेकिन, शरीर की तकलीफों की परवाह किए बगैर वह अपने पोते के साथ बाइक से मतदान केंद्र पहुंची और वोट डाला। वोट डालने के उत्साह उनके चेहरे पर साफ-साफ दिख रहा था।

एक ही परिवार के 22 सदस्यों ने डाले वोट

मोतिहारी| बिहार विधानसभा के तीसरे व अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हो गया। शनिवार को मोतिहारी सहित कई मतदान केंद्राें पर पहुंचे मतदाताओं का उत्साह चरम पर रहा। शहर के धर्मसमाज चौक स्थित धर्मसमाज संस्कृत हाई स्कूल में बने 113 ए मतदान केंद्र पर एक ही परिवार के 22 सदस्यों ने वोट डाले। इसमें दो नए मतदाता थे। मतदान के बाद उनलोगों का उत्साह देखते ही बना। परिवार के वरीय सदस्य ऋषिकेश श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार के दो पीढ़ियों ने चुनाव में वोट डाले। इसमें परिवार के दो नए मतदाता भी थे। इनमें रितिक राज व रितिका राकेश थे।

विकास के मुद्दों पर पड़े वोट

तीन चरणों में संपन्न विधानसभा चुनाव में इस बार भी ग्रामीण मतदाताओं में अपेक्षापूर्ण उत्साह ज्यादा था। मिथिलांचल और सीमांचल में खेती के अतिरिक्त, मत्स्य पालन, मखाना, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों को लगाने की जिद चरम पर था। सूबे में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश था। इसी कारण राजद ने जब 10 लाख रोजगार की बात की तो सत्ताधारी दलों में हड़कंप मच गया। कोरोना महामारी के कारण 50 लाख से कहीं ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की अपने राज्य में वापसी में देरी से सभी हतप्रभ हैं।

लोग राजद के 15 वर्षों के शासन को राजग द्वारा बार -बार दोषपूर्ण व्यवस्था बताने से अब उबते नजर आए। युवा रोजगार चाहता है, जबकि किसान को खेती का सही मूल्य। सीमांचल की 26, कोशी की 13 जबकि उत्तर बिहार की 39 सीटों पर शनिवार को हुए मतदान में टक्कर उलट पलट करने वाला है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ राजग की सीटें कम हो सकती हैं जबकि महागठबंधन में राजद को बढ़त मिलेगी। लघु पार्टियां अपना विराट रूप दिखा सकती हैं।

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