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अनशन:बूचड़खाना बंद नहीं हुआ, तो गो माता की रक्षा के लिए त्याग दूंगा प्राण : नासिर

मोतिहारी4 घंटे पहले
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  • गांधी चौक पर नासिर खान ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन

शहर के खुदानगर में वर्षो से चल रहे अवैध बूचड़खाना बंद करने व गो हत्या पर रोक की मांग को लेकर चंपारण स्वच्छता अभियान के अध्यक्ष नासिर खान ने रविवार से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। दो सूत्री मांगों के मांगों के समर्थन में चल रहे आंदोलन को विहिप व बजरंग दल का भी साथ मिल रहा। मीना बाजार स्थित अनशन स्थल पर बोलते हुए चंपारण स्वच्छता अभियान के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर माह से मांगों के समर्थन में धरना दिया गया। खुदानगर में अवैध बूचड़खाना चलने की लिखित शिकायत भी प्रशासन से की।

लेकिन, अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बूचड़खाना बंद नहीं हुआ, तो गो माता की रक्षा के लिए प्राण भी त्याग दूंगा। अनशन स्थल पर विहिप के बिहार-झारखंड के क्षेत्र सम्पर्क अशोक श्रीवास्तव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर डीएम, सदर एसडीओ व नप के कार्यपालक पदाधिकारी को साैंपे गए ज्ञापन के बाद सभी ने बूचड़खाना बंद होने का भरोसा दिया। लेकिन, कार्रवाई सिफर रही। मौके पर विहिप के नगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह, जिला सह मंत्री राजन तिवारी, दीपनारायण पांडेय आदि उपस्थित थे।

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