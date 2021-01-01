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परीक्षा की तैयारी:पहली पाली में साइंस में भौतिकी व दूसरी में आर्ट्स में राजनीतिक शास्त्र की होगी परीक्षा

मोतिहारी4 घंटे पहले
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  • जिले के 54 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट परीक्षा आज से, पहली पाली में सुबह 9:20 बजे के बाद नहीं मिलेगी प्रवेश करने की अनुमति

इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा-2021 जिले के 54 परीक्षा केंद्रों पर सोमवार (एक फरवरी) से शुरू होगी। इन केंद्रों पर कला, वाणिज्य, विज्ञान व व्यवसायिक विषयों में 53,739 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुपर जोनल, जोनल व स्ट्रैटिक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इसके अलावा शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर केंद्राधीक्षक व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

निर्धारित परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षा के दौरान निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होनेवाले विद्यार्थी निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। ठंड में थोड़ा भी आलस्य महंगा पड़ सकता है। परीक्षा के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले तक ही सभी परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सुबह 9:20 बजे के बाद परीक्षा केंद्रों का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा।

कला, वाणिज्य, विज्ञान व व्यावसायिक संकाय में 53,739 परीक्षार्थी होंगे शामिल, केंद्रों के बाहर लागू रहेगी निषेधाज्ञा

कला संकाय में सर्वाधिक 21824 छात्राएं देंगी इंटरमीडिएट की परीक्षा
परीक्षा एक से 13 फरवरी तक दोनों पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 बजे से 5:00 बजे तक होगी। पहले दिन प्रथम पाली में साइंस के विद्यार्थी भौतिकी व द्वितीय पाली में आर्ट्स के विद्यार्थी राजनीतिक शास्त्र व वोकेशनल के विद्यार्थी हिंदी विषय की परीक्षा में शामिल होंगे। ें 54 केंद्रों पर 53,739 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 28091 छात्र व 25648 छात्राएं शामिल हैं। इनमें कला संकाय में 15721 छात्र व 21824 छात्राएं हैं। वाणिज्य संकाय में 2690 छात्र व 1226 छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। इसी तरह विज्ञान संकाय में 9670 छात्र व 2597 छात्राएं तथा व्यावसायिक संकाय में 10 छात्र व एक छात्रा परीक्षा देगी।

मोतिहारी अनुमंडल में सर्वाधिक 27 परीक्षा केंद्र व चार आदर्श केंद्र बने
परीक्षार्थियों की सर्वाधिक संख्या को देखते हुए मोतिहारी अनुमंडल में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यहां 17,560 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गयी है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए जिले में चार आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें मोतिहारी सदर का प्रभावती गुप्ता बालिका उच्च विद्यालय, चकिया का बीएएपी उच्च विद्यालय बारा चकिया, पकड़ीदयाल का उच्च विद्यालय बड़कागांव व रक्सौल का हजारीमल उच्च विद्यालय शामिल हैं। ​​​​​​​

ठंड के कारण जूता-मोजा पहनकर आ सकतें हैं परीक्षार्थी

ठंड को देखते हुए परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को जूता-मोजा पहनकर जाने की इजाजत दी गयी है। पहले से सिर्फ चप्पल पहने परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति थी। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडलवार गश्तीदल दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सुपर जोनल दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति अनुमंडलवार की गयी है।

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