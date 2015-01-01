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बैठक:डीईओ ऑफिस में अतिथि शिक्षकों और कर्मियों के बीच बकझक, रोका काम

मोतिहारी2 दिन पहले
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  • काफी देर तक रुका रहा काम, थोड़ी देर के लिए कर्मचारी भी आपस में उलझे

डीईओ कार्यालय में मंगलवार को गहमागहमी का माहौल रहा। सुबह तकरीबन 12:00 बजे लंबित मानदेय के भुगतान के लिए अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल डीईओ कार्यालय पहुंचा।

डीईओ की अनुपस्थिति में अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल डीपीओ स्थापना प्रफुल्ल कुमार मिश्रा से मिला। डीपीओ के आश्वासन के बाद अतिथि शिक्षक सीएफएमएस से संबंधित लिपिक राकेश कुमार से मिलने पहुंच गए। यहां किसी बात को लेकर बकझक हो गयी। अधिकतर कर्मचारियों ने हो-हंगामे के बीच अपना काम बंद कर दिया व परिसर में धूप तापते नजर आए। दोपहर तकरीबन 2:00 बजे डीईओ अवधेश कुमार सिंह कार्यालय पहुंचे। डीईओ श्री सिंह ने बताया कि कार्यालय में हंगामा की सूचना मिली है। कर्मचारियों से इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं।

इधर, अतिथि शिक्षकों ने बैठक कर मानदेय भुगतान के लिए भूख हड़ताल का अल्टीमेटम दिया है। जिलाध्यक्ष आलोक रंजन ने बताया कि 16 दिसंबर तक अगस्त, अक्तूबर व नवंबर महीने का मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है तो 17 दिसंबर से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

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