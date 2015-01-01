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कार्रवाई:मोतिहारी के बरियापुर व बंजरिया के पीपरा में सरकारी जमीन की रद्द होगी जमाबंदी, बरियारपुर के 17 तो पीपरा के 22 लोगों को नोटिस

मोतिहारीएक घंटा पहले
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  • बरियारपुर के थाना 196, खाता 638 खेसरा 1409 तो पीपरा के थाना 110 खाता 101 व खेसरा 163 का है मामला

मोतिहारी के बरियारपुर मौजा व बंजरिया के पीपरा मौजk की गैरमजरूआ मालिक जमीन की जमाबंदी रद्द होगी। दोनों जगहों की जमीन की जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई शुरू हुई है। बरियारपुर के 17 तो पीपरा के 22 लोगों को अपर समाहर्ता कोर्ट से नोटिस की गई है। पीपरा में कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है। जल्द ही पीपरा की अंतिम सुनवाई होगी।

पीपरा मौजा के थाना 110 अंतर्गत गैरमजरूआ खाता 101 व खेसरा 163 में पांच बीघा 11 कट्ठा 10 धुर भूखंड की जमाबंदी की गई है। जबकि बरियारपुर मौजा के थाना 196 खाता 638 व खेसरा 1409 की गलत तरीके से जमाबंदी की गई है। जिले में अन्य जगहों पर भी इस तरह के मामले हैं। जहां सरकारी भूमि की जमाबंदी की गई है।

यह जमाबंदी 40-50 साल पुरानी है। जिसके आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री की जा रही है। लेकिन, प्रशासन इस तरह के भूखंड की पड़ताल नहीं कर रहा। जिसका लाभ भूमाफिया उठा रहे हैं। माफिया पूर्व की जमाबंदी को दिखा जमीन खरीद-बिक्री कर रहे हैं। खरीदार जमाबंदी को देख कर भूखंड तो खरीद लेते हैं। लेकिन, उनकी नई जमाबंदी नहीं बन रही है।

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