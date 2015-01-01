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कलश यात्रा:मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा

मोतिहारी3 घंटे पहले
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  • डीह गांव में मां दुर्गा की प्रतिमा आज होगी स्थापित

प्रखंड के बैरिया स्थित बारा डीह गांव में मां दुर्गा की प्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा व स्थापना को लेकर गुरुवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा यज्ञ स्थल से गाजेबाजे के साथ प्रारंभ हुई जहां सैकड़ों की संख्या में गंडक नदी से कलश भरकर गांव घुमते हुए कलश लेकर यज्ञ स्थल पर पहुंची। मां दुर्गा की प्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा को लेकर ग्रामीण लोगों में काफी उत्साह है। यज्ञ स्थल पर भीड़ उमड़ पड़ी है। मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना को लेकर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है।

आयोजन समिति के अध्यक्ष दशरथ महतो ने बताया कि छह नवम्बर शुक्रवार को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा किया जायेगा। मां दुर्गा की प्राणप्रतिष्ठा व प्रतिमा की स्थापना को लेकर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। प्रतिमा की स्थापना को लेकर आचार्य श्याम पाण्डेय की देख रेख में अवधेश द्विवेदी, छोटन द्विवेदी समेत कई पंडितों के मंत्रोचारण के साथ भजन, कीर्तन, पूजा, पाठ शुरू हो गया, जो 7 नवम्बर तक चलेगा। मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष दशरथ महतो, राज किरण महतो, विनोद कुमार, राज कुमार महतो, प्रमोद कुमार, महेश महतो, राम प्रवेश कुमार, दिलीप कुमार समेत कई लोग शामिल थे।

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