पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

दिशा-निर्देश:चेक पोस्ट से गुजरने वाले हर वाहन पर पैनी नजर रखें, शक होने पर कड़ाई से पूछताछ करें : डीएम

मोतिहारी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • डीएम व एसपी ने बूथों पर जाकर बीएलओ से चुनाव की तैयारियों को जाना, दिए कई दिशा-निर्देश

तीसरे चरण के चुनाव के शांतिपूर्ण, स्वच्छ व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने चिरैया विधानसभा अंतर्गत घोड़ासहन व बनकटवा प्रखंड के कई गांव तथा संवेदनशील बूथों का जायजा लिया। वहां दोनों अधिकारी बनकटवा प्रखंड के मतदान केंद्र 162, 162 क नगरवा उत्तर भाग एवं मतदान केंद्र 163, 163 क नगरवा दक्षिणी भाग पर जाकर बीएलओ से बातचीत की। उन्होंने बीएलओ से तैयारियों के बारे में जाना।

पूछा यहां मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही। वहीं मतदाता पर्ची वितरण की भी जानकारी ली। उसके बाद दोनों अधिकारी चिरैया विधानसभा के डिस्पैच सेंटर महादेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मतदान कर्मियों से बातें कर उन्हें निर्भिक होकर स्वच्छ मतदान कराने को कहा। अधिकारियों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाए गए सेल्फी प्वाइंट का भी अवलोकन किया। वहां से दोनों अधिकारी चिरैया प्रखंड अंतर्गत मिश्रौलिया एसएसटी चेक पोस्ट एवं दिपही चेक पोस्ट का निरीक्षण किए।

विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां खुद वाहनों की जांच की। चेक पोस्ट पर तैनात कर्मियों को दिया पूरी मुस्तैदी से वाहनों की जांच करने को कहा। डीएम ने कहा कि 7 नवंबर को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर चेक पोस्ट से गुजरने वाले हर वाहन पर पैनी नजर रखे। किसी वाहन या व्यक्ति पर शक होने पर कड़ाई से पूछताछ करें। ताकि चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। इस दौरान दौरान सहायक समाहर्ता, प्रशिक्षु आईपीएस, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें