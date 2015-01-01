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हालत गंभीर:भूमि विवाद में युवक को चाकू घोंपा, हालत गंभीर

मोतिहारी3 घंटे पहले
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पहाड़पुर थाना क्षेत्र की नौवाडीह पंचायत के बलुआ गांव में पूर्व से चले आ रहे भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लाल बाबू साह पर चाकू से वार कर दिया। घटना गुरुवार की शाम करीब करीब पांच बजे की बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि लालबाबू साह धान की फसल को काट रहे थे। तभी दूसरे पक्ष के लोग हमला बोल दिया। घायल युवक को परिजन इलाज के लिए पीएचसी पहाड़पुर लाया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने मोतिहारी रेफर कर दिया। घायल लालबाबू साह ने स्थानीय पुलिस को बताया की संजय साह अपने सहयोगी के साथ आया और मेरे पेट में चाकू मार दिया।मामले में पहाड़पुर पुलिस ने जिउत साह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी संजय साह फरार है। जिसे पुलिस तलाश कर रही है।

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