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सभा:एनडीए की सरकार में देश हित में कई अहम निर्णय लिए गए : नित्यानंद राय

मोतिहारी3 घंटे पहले
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  • सुगौली के एनडीए प्रत्याशी रामचन्द्र सहनी के पक्ष में करमवा रघुनाथपुर में चुनावी सभा

एनडीए सरकार द्वारा देश हित में कई अहम निर्णय लिया गया। आज देश तरक्की के राह पर है। विकास की भागीरथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास की गंगा उतार विकास की धारा बहाया। उक्त बातें केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सुगौली के एनडीए प्रत्याशी रामचन्द्र सहनी के पक्ष में करमवा रघुनाथपुर में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यो को गिनाते हुए कहा कि एनडीए की सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। गरीब के घर में गैस, हर घर बिजली, शौचालय आदि महत्वपूर्ण कार्य नरेन्द्र मोदी की देन है।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 6 वर्ष में कई महत्वपूर्ण विकास कराए है। कोरोना काल में आठ माह मुक्त अनाज सहित अन्य सुविधाएं उल्लेखनीय है। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. संजय जायसवाल ने एनडीए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण फैसले व कार्य को गिनाते हुए एनडीए घटक दल के एनडीए के प्रत्याशी रामचन्द्र सहनी को जिताकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की।

एनडीए प्रत्याशी को जीताकर सीएम-पीएम का हाथ मजबूत करें : संजय

बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार जरूरी : नित्यानंद राय

नरकटिया उच्च विद्यालय के मैदान में गुरुवार को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय,भोजपुरी सिने स्टार सह भाजपा सांसद मनोज तिवारी और बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष भुवन पटेल ने की। जबकि मंच संचालन ध्रुव प्रसाद ने किया। अपने भाषण में केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि,बिहार के चहुमुखी विकास के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। केन्द्र और राज्य की एनडीए सरकार में काफी विकास हुआ।

कमल पर बैठ के लक्ष्मी अईहन और तीर रही सुरक्षा में, कढ़ाई में पकवान बनी....

भोजपुरी स्टार सह सांसद मनोज तिवारी ने एनडीए सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए एनडीए प्रत्याशी रामचंद्र सहनी को वोट देने की अपील की। उन्होंने अपने गाना कमल पर बैठ के लक्ष्मी अईहन और तीर रही सुरक्षा में, कढ़ाई में पकवान बनी ए नईया के सुरक्षा में ... गांवे-गांवे एलीडी चमचमा ता आ लालटेन भुकभुकाता....के साथ उपस्थित लोगों को बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए एनडीए प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीताने की अपील की। उन्होंने सुशांत सिंह की हत्या पर कांग्रेस को घेरते हुए महागठबंधन पर हमला बोला।

वहीं उन्होंने एनडीए को सबका साथ सबका विश्वास के साथ कार्य करने वाला गठबंधन बताया। सभा के दौरानमनोज तिवारी को देखने और सुनने के लिए लोगों की काफी भीड़ लगी थी। सभा को एनडीए प्रत्याशी रामचन्द्र सहनी, भाजपा नेता रामगोपाल खण्डेलवाल, विकास शर्मा, अखिलेश गुप्ता, शैलेन्द्र मिश्र, विजय जयसवाल, नईम खां, अंकुर चौधरी, रामएकबाल प्रसाद, गंगा राम, संजय पांडेय, निर्मला सहनी, महेश मिश्र, संजू, तप्पू झा, दुर्गा प्रसाद आदि ने संबोधित किया।

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